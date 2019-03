Das Wetter am Sonntag: Raus in die Sonne!

Ob gemütliche Stunden im Schanigarten oder ein Picknick im Park. In ganz Österreich bringt der Sonntag laut den Experten vom Wetterdienst Ubimet viel Sonne.

In den Hauptstädten gibt es Temperaturen von bis zu 20 Grad. Schon am Vormittag ist es an vielen Orten sehr warm. Laut Ubimet ist der wärmste Ort um 11:00 Berndorf in Niederösterreich mit 17,6 Grad. In Wien sind es noch kurz vor Mittag 14,1 Grad.