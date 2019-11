Das große Halligalli im Schnee beginnt

Kann man sich da als Skigebiet dem Opening-Trend überhaupt entziehen? Man kann. Es gibt namhafte Skigebiete, die darauf gänzlich verzichten.

„Wir haben in Zauchensee nur 1.000 Gästebetten“, erklärt Veronika Scheffer, Geschäftsführerin der Bergbahnen Zauchensee. Für ein derartiges Event bräuchte man auch entsprechende Nächtigungskapazitäten. Zudem gäbe es in der Region bereits zahlreiche Openings.

„Wenn wir jetzt auch noch damit daherkommen würden, fände ich das nicht stimmig“, sagt Scheffer. Zauchensee punkte lieber mit Pistenqualität und Schneesicherheit: „Bei uns wissen die Leute, wenn wir aufmachen, können sie mit den Ski bis zum Auto fahren“, erklärt Scheffer.

Auch im nahe gelegenen Flachau gibt es trotz wesentlich höherer Bettenkapazität kein Opening mit Konzert. „Bei uns ist es durchaus üblich, dass Anfang Dezember im Tal noch keine durchgehende Schneedecke liegt. Wir wollen als Marke aber Winter vermitteln, Skifahren und Emotionen. Wir finden, ein Konzert soll auch stattfinden, wenn der Winter stattfindet“, erklärt Wolfgang Hettegger, Vorstand der Bergbahnen.

Die besten Partys im Überblick:

Einige Skigebiete sind bereits in die Saison gestartet. Die großen Party-Kracher stehen allerdings noch am Programm. „Wir sind Seeed. Und das ist unser Gebiet“, heißt es am 30. November in Ischgl. Der Pistenbetrieb startet bereits zwei Tage vor dem Auftritt der Berliner Kultband.

Am selben Abend versucht St. Anton am Arlberg ebenfalls mit deutschen Pop-Stars zu punkten: Sarah Connor und Nico Santos bestreiten das Saisonopening. Auch in Obertauern ist am 30. November ein Konzert zum Start angesagt: mit Deutsch-Rapper Cro. Den Support bestreitet Genre-Kollege Weekend. Am selben Abend sind in Kaprun anlässlich der Eröffnung der Verbindungsbahn auf den Gletscher auf der Bergstation Maiskogel Wolfgang Ambros und Granada zu Gast.

Unmittelbar in der Nachbarschaft feiert Zell am See eine Woche später den Saisonauftakt. Am 7. Dezember sind die dänische Pop-Folk-Künstlerin Aura Dione und Rainhard Fendrich zu Gast.

In Schladming waren vor einem Jahr noch die Toten Hosen zu Gast. Heuer setzt man ganz auf die Zugkraft von DJs. Am 6. Dezember legen Dimitri Vegas & Like Mike sowie Timmy Trumpet im Zielstadion an der Planai auf.

Schon traditionell ein ganzes Festival holt sich Saalbach-Hinterglemm am 6. und 7. Dezember ins Tal. Unter anderem treten Parov Stelar, Labrassbanda, Fettes Brot und Voodoo Jürgens auf. Das Rave on Snow setzt die Party am Wochenende darauf vom 12. bis 15. Dezember quasi nahtlos fort. Pan-Pot und Butch aus Deutschland sind die Haupt-Acts. Den Konzertreigen zum Saisonauftakt beschließt dann Bad Gastein am 14. Dezember mit den beiden Rappern Bonez MC & RAF Camora.