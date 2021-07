Das Ende der Wörtherseebühne ist nun besiegelt

In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Diskussionen über eine mögliche Verschiebung des Abrisses gegeben. So hatte sich Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider ( FPÖ) für einen späteren Termin ausgesprochen. Der Grund ist die " Starnacht am Wörthersee", die am 19. Juli stattfindet und auf der Seebühne ablaufen hätte sollen. Ramusch hat sich aber bereits auf die neue Situation eingestellt: "Mir ist es völlig wurscht, wo das stattfindet, wir haben mehrere Varianten dafür, etwa die große Wiese nahe dem Ufer, wir könnten aber auch in die Stadt wechseln." Ob eine Verlegung für sein Unternehmen Mehrkosten mit sich bringt, könne er noch nicht sagen. "Dazu muss man die erste behördliche Begehung abwarten."

Bestehen bleibt der rund 1.900 Quadratmeter große Tribünenteil der Bühne. Die Stadt Klagenfurt will ihn den Kärntner Messen für 50.000 Euro abkaufen und dann weiterverpachten. Und zwar an die Wörtherseeschifffahrt, die wiederum Martin Ramusch gehört. Die anderen Parteien im Rathaus kritisieren, dass der Zuschlag an die Schifffahrt ohne Ausschreibung erfolgt ist.