Das war knapp: Mann (75) aus Wien vom Dachstein gerettet

Es war "seine jährliche Tour" auf den Dachstein, wird der 75-jährige Mann aus Wien am Ende des gestrigen Freitags seinen Rettern sagen. Aber sie hätte fast seine letzte sein können, denn dieses Mal musste er von der Bergrettung gerettet werden.

Was ist passiert? Der Wiener ist am Freitag schon um 8.15 mit der Frühfahrt der Krippenstein-Seilbahn zur Bergstation gefahren. Sein Plan: Wie jedes Jahr zumindest einmal die Skitour am Dachsteinplateau zu machen - die sogenannte "Rumpler-Runde".

Alles in Ordnung bei Einstieg in die Tour

Oben angekommen fuhr er mit den Tourenski laut Polizei zur Talstation der Teilstrecke 3, um dort in die Tour einzusteigen. In jene Tour, die er schon oft und regelmäßig gemacht hat.

Aber dieses Mal lief alles anders. Dann bei den steileren Abschnitten der Skitour am Ramsauer Gletscher, hatte er zunehmend Probleme mit seiner Bindung, schildert der Mann im Anschluss der Polizei. Immer wieder habe sich diese geöffnet, so kam der Wiener nur mehr langsam voran.