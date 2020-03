Coronavirus: Siebentes Todesopfer in Niederösterreich

Zudem starb am Montagabend ein positiv getesteter 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Leibnitz. Er hatte erhebliche Vorerkrankungen wie die Landessanitätsdirektion Steiermark berichtet. Der Mann befand sich in stationärer Behandlung. Er ist der achte Todesfall in der Steiermark.

Zweiter Todesfall im Burgenland

Ebenfalls am Montag gab es den zweiten Todesfall im Burgenland im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am Vormittag starb eine 73-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See im Krankenhaus Oberpullendorf, teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes mit.

Die Frau war vergangene Woche als Patientin auf der Intensivstation im Krankenhaus Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) aufgenommen und danach positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin wurde sie ins Krankenhaus Oberpullendorf verlegt, wo sie ebenfalls intensivmedizinisch betreut wurde.