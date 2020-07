Coronavirus bremst Läufer weiter aus

Klagenfurt läuft

Klagenfurt jedoch ist anders - das riesige Wörthersee Stadion erlaubt ein umsetzbares Konzept: Gestartet wird dort am 23. August in zeitversetzten Blöcken, in denen jeweils nur 100 Läufer zugelassen werden. So können sie beim Warten die Abstände einhalten. Sie starten einzeln statt in der Gruppe mit genügend zeitlicher Distanz.

Dazu kommt, dass die Strecke in Kärnten eher abseits liegt. „Wir müssen kaum Straßen sperren, dadurch können wir alle Sicherheitsvorgaben einhalten“, beschreibt Kummerer.