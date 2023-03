Corona-Prognose: Zahl an Spitalspatienten soll zurückgehen

1.408 coronapositive Patientinnen und Patienten haben sich am Dienstag in den heimischen Spitälern befunden, davon 88 auf Intensivstationen. Bei den Schwerkranken wird die Zahl der Patientinnen und Patienten in den nächsten zwei Wochen laut Prognose annähernd gleich bleiben. Der Mittelwert in zwei Wochen wurde mit 81 Intensivpflichtigen angegeben.

Im Bereich der Normalpflege wird mit Ende der Prognoseperiode am 22. März österreichweit ein Belagsstand im Bereich von 874 bis 1.464 Betten erwartet, mit einem Mittelwert von 1.131 Patientinnen und Patienten. Am Dienstag lagen 1.320 coronapositive Menschen auf den heimischen Normalstationen.

Die österreichweite Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, Anm.) lag am Dienstag bei 417,3, vor einer Woche betrug sie noch 435,8. Die Daten aus dem Abwassermonitoring sowie dem EMS deuten auf eine rückläufige Entwicklung im Infektionsgeschehen hin, berichten die Experten.