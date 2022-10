7.490 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die aktuelle Corona-Welle hat vergangene Woche ihren Höhepunkt überschritten. Es wurden 7.490 Neuninfektionen mit dem Coronavirus durch die AGES gemeldet. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 9.685 hinzu. Vor einer Woche - am vergangenen Freitag - wurden noch 13.069 Neuinfektionen vermeldet.

In den Spitälern mussten am Freitag um 41 positive Patientinnen und Patienten weniger als am Donnerstag behandelt werden. Aktuell benötigen österreichweit 2.214 Infizierte eine Behandlung auf einer Normalstation im Krankenhaus. 125 Personen müssen auf einer Intensivstation betreut werden.