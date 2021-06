Commerzialbank: Ex-Kicker soll sechsstelligen Kredit verzockt haben

Der 800 Millionen Euro schwere Fall rund um die Commerzialbank Mattersburg ist um eine kuriose Facette reicher. Im Mittelpunkt stehen der Ex-Kicker S., der fast 300 Spiele im Dress des SV Mattersburg (SVM) absolviert hat, sowie Ex-Banker und Ex-SVM-Präsident Martin Pucher. Über viele Jahre verband S. und Pucher der Fußball, Pucher sei für ihn sogar „eine zweite Vaterfigur“ gewesen, sagte der Ex-Fußballer aus.

Doch vor einigen Wochen hat S. den Ex-Banker wegen Betrugs angezeigt. Denn: Herr S. war vom Masseverwalter der Commerzialbank Wochen zuvor aufgefordert worden, einen offenen Kredit in Höhe von 187.000 Euro zurückzuzahlen. Der Ex-Fußballer will jedoch von diesem Kreditkonto nichts gewusst haben, obwohl die dafür nötigen Bankunterlagen seine Unterschrift tragen. Er will Opfer „der kriminellen Machenschaften Puchers“ geworden sein.