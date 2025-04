Am teuersten ist Camping in Österreich in Vorarlberg. (Symbolbild)

So viel kostet eine Campingnacht in Österreich

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Eine Campingnacht in Österreich kostet 38,30 Euro, ein Anstieg um 5,36 Prozent im Jahr 2025.

Italien und Kroatien sind mit 40,40 Euro teurer, während die Schweiz bei 39,23 Euro liegt.

In Österreich variiert der Preis stark, von 31,87 Euro in Wien bis 43,80 Euro in Vorarlberg. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Camping in Österreich ist im Jahresvergleich teurer geworden als in vielen anderen europäischen Ländern, rechnet am Mittwoch das Berliner Buchungsportal camping.info vor.

Eine Campingnacht für zwei Personen in Österreich kostet heuer durchschnittlich 38,30 Euro. In Italien kostet die Nacht 40,40 Euro (+2,96 Prozent), in Kroatien 40,40 Euro (+4,20 Prozent) und in der Schweiz 39,23 Euro (+1,47 Prozent). In Österreich liegt der Preisanstieg im Jahr 2025 bei 5,36 Prozent. Der Vergleichspreis umfasst die Kosten für zwei Personen inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe und basiert auf den Preisangaben von rund 20.000 Campingplätzen.

Vorarlberg am teuersten Im österreichweiten Vergleich ist die Preisspanne hoch. Am teuersten ist es in Vorarlberg (43,80 Euro) und in Tirol (42,16) Euro sowie in Kärnten (40,72 Euro). Weit günstiger nächtigt es sich in Niederösterreich mit 32,87 Euro und in Wien mit 31,87 Euro. Wobei die Preise in der Bundeshauptstadt im Jahresvergleich um 20 Prozent zugelegt haben, so das Buchungsportal.