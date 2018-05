Brisante Verkehrsstudie ist fertig und noch unter Verschluss

Für Graz ist eigentlich schon Jahresende, wenn auch bloß bezogen auf die Anzahl der erlaubten Tage mit zu hohen Feinstaubwerten. 25 dürfen es gemäß EU-Richtlinien pro Kalenderjahr sein, in Graz wurde dieses Maß bereits am Montag an der Messstelle Don Bosco erfüllt.

Das Luftgüteproblem ist lange bekannt, ebenso lang tüfteln Experten wie Politiker an einer Lösung. Die jüngste Studie zum Thema ist fertig und dürfte einiges an Diskussionsstoff bringen, doch: Die Veröffentlichung dürfte noch auf sich warten lassen. Umwelt- und Verkehrslandesrat Anton Lang, SPÖ, verwies am Dienstag in der Landtagssitzung auf die zuständige Landesabteilung für Energie, Wohnbau und Technik. Sie sei Auftraggeber und müsse die Detailergebnisse noch prüfen. „Es ist geplant, die Studie bis Ende Mai, Anfang Juni zu präsentieren“, reagierte Lang auf eine Anfrage der Grünen.