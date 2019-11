Boxer und Rechtsanwalt: Angriff als beste Verteidigung

Er sieht den Job des Anwalts als Privileg. „Für mich ist es nicht selbstverständlich, als Verteidiger aufzutreten“, erklärt er. „Vielleicht auch deshalb, weil ich viel gesehen und erlebt habe.“ Der Grazer war Schulabbrecher, hat sich sein Geld viele Jahre lang als Taxifahrer verdient. „Da lernt man, Menschen einzuschätzen.“ Doch mit 30 Jahren sei er in eine Lebenskrise geschlittert. Also meldete er sich in der Abendschule an und holte die Matura nach.