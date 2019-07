Bombendrohung in Tirol: Anrufer sprach auch von erschossener Geisel

Es war gleich eine mehrfache und ernste Bedrohungslage, mit der sich die Einsatzkräfte am Mittwochabend in Tirol konfrontiert sahen. Sie endete mit einem Schusswechsel zwischen Polizeibeamten und einem 55-jährigen Verdächtigen in Niederau (Gemeinde Wildschönau), bei welchem der Mann zwei Körpertreffer erlitt und schwer verletzt wurde.

Angeblich Geisel erschossen

Um 19.20 Uhr erhielt die Bezirksleitstelle Kufstein über den Notruf eine Bombendrohung. Der Anrufer habe angekündigt, dass in einem Lokal in der Innsbrucker Innenstadt "in absehbarer Zeit eine Bombe hochgehen wird", berichtete Landespolizeidirektor Helmut Tomac am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Der Anrufer habe zudem zu erkennen gegeben, dass "er zwei Geiseln habe und einer bereits in den Kopf geschossen habe".

Ab diesem Zeitpunkt sind laut Tomac zeitgleich Maßnahmen wegen der Bombendrohung in Innsbruck und die Fahndung nach dem Täter angelaufen.