Viele seiner Arbeiten stellen Wort-Collagen und Partikelsammlungen sprachlicher Versatzstücke dar. In Büchern oder Lesungen kooperierte Hell häufig mit Autorenkolleginnen und -kollegen wie Friederike Mayröcker, Ernst Jandl oder Liesl Ujvary. Der Umfang seiner Publikationen wuchs dabei nahezu jährlich an.

Am 15. März 1943 in Salzburg geboren, studierte Hell zunächst Orgel, Philosophie, Germanistik und Geschichte. Er arbeitete als freier Mitarbeiter beim ORF, aber unter anderem auch als Autowäscher und Fließbandarbeiter ebenso wie als Sprachlehrer. Ab 1977 veröffentlichte er äußerst unterschiedliche Bücher, Hörspiele und Theaterstücke, betätigte sich aber auch als Musiker, Regisseur, Ausstellungsdesigner und Fotograf.

Seine Liebe zur Natur und seine genaue Sprachbeobachtung zwischen den Welten thematisierte er auch in "Stadt Land Berg", jenem Text, den er für den Bachmann-Preis 2006 einreichte, und für den er ebendort mit dem Telekom Austria Jury-Preis ausgezeichnet wurde - nur eine Auszeichnung von vielen in seiner Laufbahn. 1991 hatte er den Erich Fried Preis erhalten, 2003 den Preis der Literaturhäuser. 2017 bekam er den Christine Lavant Preis, 2019 den Großen Kunstpreis des Landes Salzburg und 2024, wenige Monate vor seinem Verschwinden, den Literaturpreis des Landes Steiermark.

Veranstaltungen zur Erinnerung an Bodo Hell

Mehrere Veranstaltungen rund um den Jahrestag widmen sich dem verschollenen Literaten: Am 21. August beispielsweise gestalten Karl Markovics und Organist Martin Haselböck im Rahmen des Kirch'Klang-Festivals in der Stadtpfarrkirche Bad Ischl unter dem Titel "Weltgebräuche" eine literarische Hommage an Bodo Hell und Ernst Jandl, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre.

Am 27. September findet in der Jesuitenkirche in Wien ein Festakt für Bodo Hell statt. Und auf Schloss Goldegg im Salzburger Pongau stellen ab 1. August unter dem Titel "dort wo die Ziege angebunden ist, muß (sic!) sie auch grasen" fünf bildende Kunstschaffende in Erinnerung an Bodo Hell ihre Werke aus - Hanna Feigl, Anton Petz, Ingrid Schreyer, Norbert Trummer und Linde Waber waren alle Bodo Hell freundschaftlich und künstlerisch verbunden.