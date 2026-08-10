Als am Hauptplatz von Wiener Neustadt Köpfe rollten

Sieben Menschen, darunter der Wiener Bürgermeister, wurden nach einem Prozess wegen Aufruhrs am 9. und 11. August am dortigen Schafott enthauptet, ein achter vor den Stadtmauern. Die Hinrichtung wurde als das „Wiener Neustädter Blutgericht“ bekannt. Den Ausgang nahm die Causa bereits 1519. Am 12. Jänner starb Kaiser Maximilian I.. In seinem Testament hatte er verfügt, dass die bisherigen landesfürstlichen Regimenter zur Verwaltung bis zum Regierungsantritt seines Nachfolgers weiter tätig bleiben sollen. Das Problem war: Das nö. Regiment mit Sitz in Wien war bei den Bürgern verhasst und galt als korrupt, wie Josef Pauser, Leiter der Bibliothek des Verfassungsgerichtshofes, in seinem Beitrag „Zwischen Aufbegehren und Anpassung Von der Ständeopposition zur Wiener Stadtordnung von 1526“ schreibt. Rasch bildete sich in Wien eine regimentskritische Gegenbewegung unter dem Juristen Martin Siebenbürger.

Am Wiener Landtag Ende Jänner 1519 wandten sich die Stände gegen das alte Regiment, das sich nach Wiener Neustadt zurückzog. Die Stände übernahmen die Regierungsarbeit, die landesfürstlichen Rechte, griffen auf das Kammergut zu und prägten Münzen. Letztendlich ging die Machtübernahme nicht gut aus. 1520 wurde der revolutionäre Bürgerausschuss aufgelöst, nachdem Kaiser Karl I. ein Regiment in Augsburg mit der Verwaltung der nö. Länder beauftragt hatte. Allerdings wurde in einer neuen landesfürstlichen Ratswahl Siebenbürger zum Bürgermeister gewählt.