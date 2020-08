Bis zu 34 Grad: Brennend heißer Start in neue Woche

Am Donnerstag überwiegt unter Hochdruckeinfluss im Ostalpenraum einmal mehr sonniges und hochsommerlich heißes Wetter. Im Laufe des Tages bilden sich wieder ein paar Haufenwolken und vor allem entlang und südlich der Alpen lebt die Schauer- und Gewitteraktivität am Nachmittag etwas auf. Auf das Flachland greifen diese aus heutiger Sicht nicht über. Am Alpenostrand weht teils lebhafter Wind aus Südost. Es gibt 26 bis 31 Grad.

Im Vorfeld einer Störungszone nimmt freitags die Schauer- und Gewitteraktivität in allen Landesteilen zu. Bereits im Laufe des Vormittags bilden sich in der feucht-schwülen Luft vermehrt Quellwolken und in weiterer Folge teils kräftige Schauer und Gewitter. Dazwischen zeigt sich aber auch immer wieder die Sonne. Im Osten weht anfangs teils lebhafter Wind aus Südost, sonst eher aus westlichen Richtungen. Tagsüber gibt es maximal 24 bis 30 Grad.