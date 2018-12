Bis zu 14 Grad: Erst Glatteisgefahr, dann milde Temperaturen

Den Österreichern stehen einige wechselhafte Tage bevor. Bis Montag in der Früh musste vor allem im Osten Österreichs noch mit Glatteis gerechnet werden. So musste am Sonntagabend etwa die Wiener Höhenstraße für den Verkehr abgeriegelt werden. Die Situation war zu gefährlich. Die Straße bleibt auch den ganzen Montag über, bis Dienstag 8 Uhr gesperrt.