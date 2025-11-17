Erfolg im Kampf gegen Schmuggel: Österreichs Zoll zieht Bilanz

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

390.000 geschmuggelte Zigaretten, 118 Kilogramm Drogen sowie fast 400.000 Euro Bargeld und zahlreiche Luxusartikel hat der Zoll in Österreich im Sommer sichergestellt. 8.352 Personenkontrollen im Flugreiseverkehr sowie 128 mobile Überprüfungen wurden von Juli bis September durchgeführt, zog das Zollamt Österreich am Montag eine positive Bilanz. In 19 Fällen wurden geschützte Arten oder Produkte beschlagnahmt, darunter 41 lebende Tiere und 51 Korallen.

Bei der Dienststelle Ost, in deren Zuständigkeit unter anderem der Flughafen Wien zählt, führten die mobilen Einsätze in den Sommermonaten zu 372 Feststellungen und im Flugreiseverkehr zu 1.349 Feststellungen. Schwerpunkt: Rauchwaren aller Art Der Schwerpunkt lag erneut im Bereich der Tabakwaren. In der Reisezeit wurden 460 Aufgriffe verzeichnet, sichergestellt wurden unter anderem: 391.122 Zigaretten.

137 Kilogramm Wasserpfeifentabak.

9 Kilogramm Rolltabak.

Mehr als 600 Stück Tabakprodukte zum Erhitzen. Auch E-Zigaretten und Liquids standen im Fokus, mit 518 Stück verbotener oder nicht deklarierter Waren. Im Bereich der Suchtgiftkontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten außerdem 117,95 Kilogramm Cannabis sicher.

Auch Bargeld wurde oft geschmuggelt. Bei 15 Aufgriffen wurde ein Gesamtbetrag von 386.966 Euro registriert. Darüber hinaus meldeten Reisende ordnungsgemäß Bargeldbeträge in Höhe von 14,58 Millionen Euro an. Diese Maßnahmen tragen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerbetrug und der Finanzierung illegaler Aktivitäten bei, betonte das Finanzministerium in einer Aussendung. Wie oft Schmuck geschmuggelt wurde Im Kampf gegen Schmuggel gab es auch zahlreiche Sicherstellungen von gefälschten und echten, aber nicht deklarierten Luxuswaren. Besonders auffällig: 332 Schmuckaufgriffe im Gesamtwert von 1,69 Millionen Euro.

36 Aufgriffe von Textilien und Taschen im Wert von über 85.000 Euro.

Uhren und Schuhe im Gesamtwert von über 107.000 Euro. Der illegale Import von Arzneiwaren blieb ebenso ein Thema: In zehn Fällen wurden 2,9 Kilogramm sowie 25.014 Stück Medikamente beschlagnahmt.