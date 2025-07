Zoll stoppt zweimal dasselbe Schmugglerfahrzeug an der Grenze

Ein kreativer Versuch der Zigarettenschmuggel endete im Juni am burgenländischen Grenzübergang Nickelsdorf mit zwei erfolgreichen Zugriffen durch das Zollamt Österreich.

Insgesamt wurden bei zwei Kontrollen 79.540 Zigaretten sichergestellt – teilweise in Brotlaiben, teils in Cornflakes- und Keksverpackungen versteckt. Das gab das Finanzministerium am Montag bekannt.