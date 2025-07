Wo Eisenstadt mit Berlin und Madrid auf einer Stufe steht

Als „kleinste Großstadt der Welt“ wird Eisenstadt beworben, in der Leichtathletik steht die 16.000-Einwohner-Stadt mittlerweile tatsächlich auf einer Stufe mit Metropolen wie Berlin oder Madrid. Das Raiffeisen Austrian Open , das am 23. Juli zum sechsten Mal in der Leichtathletikarena der Landeshauptstadt über die Bühne geht, ist Teil der World Continental Tour Silver – ebenso wie die deutsche und die spanische Hauptstadt.

Das ist umso bemerkenswerter, als die Einnahmen aus dem Kartenverkauf in Berlin 160 Mal so hoch sind wie in Eisenstadt, erzählt Rolf Meixner die Geschichte von David und Goliath einmal anders. Meixner, Präsident des Burgenländischen LA-Verbandes und Meeting-Direktor, hat es innerhalb weniger Jahre geschafft, die erst 2020 eröffnete Leichtathletikarena im Süden der Freistadt als Fixpunkt auf der nationalen und internationalen Leichtathletik-Landkarte zu etablieren. „Wir organisieren Burgenlands Sportevent Nummer eins, die best besetzte Sportveranstaltung aller Zeiten“, sagt Meixner mit Blick auf die illustre Teilnehmerliste. Unter den insgesamt 132 angemeldeten Athletinnen und Athleten finden sich Kapazunder wie Yohan Blake, Maia McCoy, Bryan Levell, Lukas Weißhaidinger und Victoria Hudson.

Weltspitze in der Arena

Blake war 100-Meter-Weltmeister 2011 und ist mit einer Bestleistung von 9,69 Sekunden hinter Usain Bolt der zweitschnellste Sprinter aller Zeiten. Jamaikaner wie Blake und Bolt ist auch der 21-jährige Jungstar Levell, der die 100 Meter erst vor wenigen Wochen in 9,94 und die 200 Meter in 19,79 Sekunden gelaufen ist. Ihn erstmals nach Europa gelotst zu haben, macht Meixner stolz. Levell habe enormes Potenzial, „eine Jahrhundertgranate“, schwärmt der Organisator.