Bilanz der heurigen Winters: Schneerekorde und trotzdem sehr mild

Die Anzahl der Eistage - also die Tage, an denen die Temperatur ganztägig unter null liegt - war diesen Winter im Flächenmittel um 35 Prozent unter dem Durchschnitt. Vor allem südlich des Alpenhauptkammes waren die Eistage deutlich seltener. So gab es etwa in Graz etwa nur einen Eistag, im Mittel sind es 17. In den höheren alpinen Lagen und nördlich des Alpenhauptkammes war die Anzahl der Eistage ausgeglichen bis überdurchschnittlich.

Die höchste Lufttemperatur wurde in Bad Radkersburg, Güssing und Deutschlandsberg mit 19,7 Grad am 26. Februar gemessen. Die tiefste Lufttemperatur maß die ZAMG am Tiroler Brunnenkogel bei minus 25,5 Grad am 11. Jänner, an einem bewohnten Ort in der Salzburger Gemeinde Radstadt am 30. Jänner mit minus 20,8 Grad.