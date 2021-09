Betrunker sprang wegen einer Wette in die Salzach

Einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei lösteSamstagabend die Wette eines 43-jährigen Betrunkenen in Hallein (Tennengau) aus. Der Mann sprang wegen der Abmachung in die Salzach gesprungen: Passanten beobachteten, wie er von der Strömung abgetrieben wurde und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Betrunkene schaffte es indessen aus eigenen Kräften wieder ans Ufer, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der Bulgare mit 2,1 Promille Alkohol im Blut zeigte sich uneinsichtig. Ob er den Einsatz der Feuerwehr aus eigener Tasche zahlen muss, darüber werde noch entschieden, hieß es von der Feuerwehr Hallein.