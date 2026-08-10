Betrunkenes Paar mit drei Kindern auf der Rückbank gestoppt

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag hat ein 36-jähriger Pkw-Lenker im Salzburger Pinzgau die Anhaltezeichen der Polizei missachtet. Als der Wagen nach kurzer Flucht gestoppt wurde, befand sich jedoch eine 34-jährige Frau am Steuer. Laut Polizei dürfte das Paar auf einem Parkplatz noch die Plätze getauscht haben. Der Mann war mit über zwei Promille, die Frau mit über 1,6 Promille alkoholisiert. Im Auto befanden sich die drei Kinder im Alter von zwei, sechs und elf Jahren.

Die Polizisten nahmen die Führerscheine ab und zeigten die beiden an.