Linzer Gericht suchte ihn: Betrüger in Frankreich gefasst

Ein 56-Jähriger, der seit Oktober 2025 auf der Flucht war, ist nun in Südfrankreich festgenommen worden. Der Österreicher wurde wegen Bestellbetrugs gesucht.

Er kassierte Geld von den Opfern, verschickte aber die im Internet angebotenen Waren nie. Ende 2025 wurde ein europäischer Haftbefehl ausgestellt, berichtete die Polizei am Montag. Es folgten monatelange Ermittlungen, dann auch in Koordination mit französischen Beamten.