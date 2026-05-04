Österreich

Linzer Gericht suchte ihn: Betrüger in Frankreich gefasst

Der Österreicher hatte Geld für im Internet angebotene Waren kassiert, aber nie geliefert. Er wurde per europäischem Haftbefehl gesucht.
04.05.2026, 14:21

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Zwei Polizeiwagen stehen vor dem Landesgericht und Bezirksgericht Linz.

Ein 56-Jähriger, der seit Oktober 2025 auf der Flucht war, ist nun in Südfrankreich festgenommen worden. Der Österreicher wurde wegen Bestellbetrugs gesucht.

Er kassierte Geld von den Opfern, verschickte aber die im Internet angebotenen Waren nie. Ende 2025 wurde ein europäischer Haftbefehl ausgestellt, berichtete die Polizei am Montag. Es folgten monatelange Ermittlungen, dann auch in Koordination mit französischen Beamten.

Linz: Verurteilter Betrüger nach Flucht in Hamburg gefasst

Der einschlägig vorbestrafte 56-Jährige hatte sich offenbar zu seiner Lebensgefährtin nach Südfrankreich abgesetzt, wo er nun von einer französischen Spezialeinheit festgenommen wurde.

Der Mann befindet sich in Auslieferungshaft und wird nach Österreich überstellt. Es besteht unter anderem ein offener Vorführbefehl des Landesgerichts Linz. Über die Schadenshöhe gab es vorerst keine Informationen.

Österreich Linz
Agenturen, eh  | 

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