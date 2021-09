Bergsteiger in Notlage in Vorarlberg nach mehreren Stunden geborgen

Eine 27-jährige Vorarlbergerin und ein 37-jähriger Wiener sind am Samstag in einer mehrstündigen Rettungsaktion im Montafon in Vorarlberg aus einer alpinen Notlage befreit worden.

Die beiden hatten sich beim Abseilen auf der Drusenfluh verstiegen und konnten nicht mehr weiter, berichtete die Polizei.

Da der Hubschrauber nicht nahe genug an die Felswand heranfliegen konnte, musste die Bergrettung zu Fuß zu den beiden Kletterern aufsteigen.