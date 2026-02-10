Bilanz der Bergrettung: Warum viele Notfälle vermeidbar wären

10.912 Einsätze hat der österreichische Bergrettungsdienst im Vorjahr absolviert, das ist ein deutlicher Anstieg:

"Die steigenden Einsatzzahlen zeigen eindrucksvoll, wie stark das alpine Gelände genutzt wird - sie zeigen aber auch, dass viele Notfälle vermeidbar wären", betonte Stefan Hochstaffl, Präsident des Österreichischen Bergrettungsdienstes .

Stefan Hochstaffl: "Ein Gipfel oder ein Ziel ist niemals wichtiger als die sichere Rückkehr."

Sicherheit erfordere weit mehr als gute Ausrüstung und körperliche Fitness. Entscheidend sei das Wissen über alpine Gefahren. "Wer Risiken nicht erkennt, kann sie weder vermeiden noch angemessen darauf reagieren." Besonders häufig liege der Ursprung darin, dass Gefahren im Vorfeld gar nicht oder falsch wahrgenommen werden.

Mehr als 13.000 Ehrenamtliche im Einsatz

"Ein Gipfel oder ein Ziel ist niemals wichtiger als die sichere Rückkehr", so Hochstaffl. In Österreich stehen aktuell 13.129 Ehrenamtliche sowie 228 Bergrettungshunde in 288 Ortsstellen bereit.