Beistand für Ex-Bürgermeister Schaden: Heinz Fischer für Amnestie

Amnestie bei Fußfessel unwahrscheinlich

Androsch wiederum bietet Schaden eine Tätigkeit in seinem „eigenen Bereich“ an. Um die unbedingte Strafe mit Fußfessel verbüßen zu können, braucht Schaden eine regelmäßige Betätigung. Auch bei der Bezahlung der Verfahrenskosten will sich Androsch beteiligen. Laut der Zeitung überlegen auch private Initiativen eine finanzielle Hilfsaktion.

Wie realistisch ist eine Begnadigung? Nicht sehr. Ein Sprecher des Bundespräsidenten sagte den Salzburger Nachrichten, dass es herrschende Praxis sei, dass bei Fußfesselträgern „kein Gnadenerweis möglich ist“. Ein Gnadengesuch kann jeder Verurteilte stellen, es kann auch von Dritten gestellt werden. Der Bundespräsident wird dann auf Vorschlag des Justizministeriums tätig.