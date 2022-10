Bei Rauferei am Bahnhof in Bad Ischl 24-Jähriger mit Messer verletzt

Die Polizei hat einen 17-Jährigen festgenommen, der am 24. September am Bahnhof in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) bei einer Rauferei einen 24-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Sechs Personen waren offenbar nachts aneinandergeraten. Nun wurden sie ausgeforscht, darunter auch der Teenager, der auf den 24-jährigen eingestochen haben dürfte, so die Polizei. Er befindet sich in Haft. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper und kam ins Spital.