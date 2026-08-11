Bayern lockert Lkw-Fahrverbot - Staus an Grenze zu Österreich möglich
Auch Bayern lockert so wie viele andere deutsche Bundesländer das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lastwagen (Lkw), um angesichts der Dürre mehr Güter auf dem Landweg transportieren zu können. Die Befreiung in Bayern gilt aber nur für unbedingt notwendige Lieferungen und nur in der Zeit von 15. bis 31. August, wie aus einer Mitteilung von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hervorgeht.
Keine Ausnahme in Österreich
Herrmann wies auch darauf hin, dass in Österreich bisher keine Ausnahme vom Fahrverbot gelte. Dies könne dazu führen, dass Lkw an der Grenze stehen bleiben müssten und es zu Staus komme.
„Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen dürfen an diesen Wochenenden fahren, wenn sie Güter transportieren, die wegen des Niedrigwassers nicht auf den deutschen Schifffahrtsstraßen befördert werden könnten“, heißt es in der Mitteilung Herrmanns. Wegen der gebotenen Rücksicht auf die Sonn- und Feiertagsruhe, die Wohnbevölkerung, die Umwelt und auf den Ferienreiseverkehr dürfe aber nur im erforderlichen Umfang Gebrauch gemacht werden.
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