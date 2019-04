Bayern für Verlängerung der Grenzkontrollen zu Österreich

Deutschlands Innenminister Horst Seehofer ( CSU) hat bereits vor zwei Wochen angedeutet, dass er die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich noch einmal verlängern möchte. Aus seiner Heimat Bayern tönt das selbe Lied.

Die Staatsregierung habe sich am Dienstag klar für eine weitere Verlängerung der Grenzkontrollen über den Mai hinaus ausgesprochen, teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) mit. " Grenzkontrollen sind aus migrations- und sicherheitspolitischen Gründen leider weiterhin notwendig, da nach wie vor kein ausreichender Schutz der EU-Außengrenzen gewährleistet ist", sagte er.

Die illegale Migration über Österreich in Richtung Bayern ist zuletzt jedoch massiv zurückgegangen. In Tirol wurden so auf der Brennerroute 2018 etwa die wenigsten Aufgriffe seit 2013 gezählt. Diese Tendenz zeigt sich auch an der mageren Bilanz der 2018 gegründeten bayerischen Grenzpolizei, die kleine Übergänge überwacht.