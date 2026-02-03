Im Februar beginnt die Natur, sich vom kalten Winter zu erholen: Zwar ist der Frühling noch nicht in greifbarer Nähe, dennoch bereitet sich die Landwirtschaft langsam auf die Saison vor. Volkstümlich wird der zweite Monat im Kalender auch als Hornung bezeichnet, weil das Vieh zu dieser Zeit hornt. Die wichtigsten Lostage im Februar sind der 2. Februar, bekannt als Mariä Lichtmess. "Wenn es Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit."

Regen am Valentinstag Der 3. Februar sagt bereits einiges über die Ernte aus: "Sankt Blas ohne Regen, folgt guter Erntesegen." Sollte laut Bauernregeln am 6. Februar die Sonne scheinen, "bringt der Sommer guten Klee". Regnet es am 14. Februar, dem Valentinstag, wird es eine schlechte Ernte geben: "Regen zu Valentin macht die halbe Ernte hin." Ab dem 18. Februar sagt der Bauernkalender, dass der Frost langsam nachlassen kann: "Der Simon zeigt mit seinem Tage, der Frost ist nicht mehr lange Plage."