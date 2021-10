Bauern hielten Wurm und Käfer in Zaum

Bei den Zuckerrüben ist es zudem erlaubt, per Notfallzulassung Insektizide als Beize beim Legen der Rübenkörner zu verwenden, weil Rüben keine blühenden Kulturen sind. Über Pollenfallen bei Bienenstöcken wird von der AGES (Agentur für Ernährungssicherheit) in Rübenbaugebieten ein Bienenmonitoring durchgeführt. Darin dürfen sich auch nicht die kleinsten Spuren der gestreuten Neonicotinoide befinden, erklärt Schöberl. Mit Forschern des Zuckerkonzerns Agrana wird zudem mit großem Aufwand über andere Methoden zur Bekämpfung des hartnäckigen Rüsselkäfers geforscht. Pheromonfallen oder extrem glatte Fallrillen an den Ackerrändern, in die die Käfer am Marsch zum Rübenfeld hineinplumpsen, aber nicht mehr herauskommen, gehören zu den neuen Methoden.