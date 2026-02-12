Banküberfall in Graz: Fahndung nach bewaffneten Täter

Nach einem Banküberfall in Graz-Andritz ist Donnerstagfrüh immer noch nach dem Täter gesucht worden. Der Mann hatte am Mittwoch gegen 15.40 Uhr die Filiale eines Geldinstituts in der Stattegger Straße betreten und bedrohte mehrere anwesende Angestellte mit einer mutmaßlichen Faustfeuerwaffe.

Er nötigte sie, ihre Mobiltelefone zu übergeben. Danach verschaffte er sich Zutritt zum Tresor und zu einigen Schließfächern. Anschließend flüchtete er mit Bargeld.