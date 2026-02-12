Steiermark

Banküberfall in Graz: Fahndung nach bewaffneten Täter

Der Täter trug mutmaßliche Faustfeuerwaffe mit sich. Er verschaffte sich Zutritt zum Tresor und flüchtete mit Bargeld.
12.02.2026, 09:02

Zwei Polizeiautos in der Nacht

Nach einem Banküberfall in Graz-Andritz ist Donnerstagfrüh immer noch nach dem Täter gesucht worden. Der Mann hatte am Mittwoch gegen 15.40 Uhr die Filiale eines Geldinstituts in der Stattegger Straße betreten und bedrohte mehrere anwesende Angestellte mit einer mutmaßlichen Faustfeuerwaffe.

Er nötigte sie, ihre Mobiltelefone zu übergeben. Danach verschaffte er sich Zutritt zum Tresor und zu einigen Schließfächern. Anschließend flüchtete er mit Bargeld.

Die Angestellten riefen die Einsatzkräfte erst, als sie den Räuber nicht mehr wahrnehmen konnten. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark Donnerstagfrüh mitteilte, war die Fahndung die ganze Nacht über gelaufen - bisher aber ohne Erfolg. Der Täter war zu Fuß geflüchtet. Verletzt wurde niemand.

