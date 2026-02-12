Nach Verfolgungsjagd in NÖ: Ermittlungen wegen Mordversuchs

Ein 29-jähriger Deutscher, der sich am Montagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei zwischen Wels und Altlengbach (Bezirk St. Pölten) geliefert hat, sieht sich mit Ermittlungen wegen Mordversuchs konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte einen entsprechenden Bericht der Krone. Der Mann war mit seinem Pkw gegen 21.15 Uhr auf der Welser Autobahn (A25) unterwegs. Im Bereich Terminal Wels wurde die Autobahn wegen Bodenmarkierungsarbeiten durch eine Polizeistreife komplett gesperrt.

Zwei Dienstautos standen jeweils in der Mitte der beiden Fahrstreifen. Der Lenker missachtete jedoch die Straßensperre und fuhr rechts an einem Streifenwagen vorbei. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, aber er ignorierte alle Anhalteversuche. Mehrfach versucht Streifenwagen zu rammen Erst in Altlengbach in Niederösterreich konnte der Mann gestoppt und festgenommen werden. Dazwischen lag eine mehr als 30 Kilometer lange Verfolgungsjagd über die Westautobahn (A1), im Zuge derer er mehrfach versuchte, Streifenwagen zu rammen und von der Fahrbahn abzudrängen.

Dazu laufen die Ermittlungen noch, u.a. wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, eventuell könnte auch vorsätzliche Gemeingefährdung in Betracht kommen. Bauarbeiter rette sich mit Sprung zur Seite Noch viel schwerer wiegt allerdings der Vorwurf, er sei auf der Baustelle direkt auf einen Bauarbeiter zugefahren, dieser habe sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können, hieß es bei der Staatsanwaltschaft - laut Zeugenaussage auch nur deshalb, weil er durch das Folgetonhorn der Einsatzkräfte auf den Pkw aufmerksam wurde.