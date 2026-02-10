Ein 52-Jähriger war am Dienstagabend offenbar als Geisterfahrer auf der A10 Tauernautobahn unterwegs. Bei der Autobahnabfahrt Spittal Ost in Fahrtrichtung Villach auf Höhe von Molzbichl krachte der Pkw-Lenker in das Fahrzeug einer 25-jährigen Kärntnerin. Das berichtet der ORF.