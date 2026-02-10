Geisterfahrer-Unfall forderte zwei Todesopfer auf der A10
Am Dienstagabend rammte ein 52-Jähriger das Auto einer 25-jährigen Frau. Beide Pkw-Lenker erlagen ihren schweren Verletzungen.
Ein 52-Jähriger war am Dienstagabend offenbar als Geisterfahrer auf der A10 Tauernautobahn unterwegs. Bei der Autobahnabfahrt Spittal Ost in Fahrtrichtung Villach auf Höhe von Molzbichl krachte der Pkw-Lenker in das Fahrzeug einer 25-jährigen Kärntnerin. Das berichtet der ORF.
Autobahnsperre bis 22.30 Uhr
Beide Unfallopfer starben. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus, die Autobahn ist in Fahrtrichtung Villach gesperrt. Die Sperre soll ca. bis 22.30 Uhr aufrecht bleiben.
Kommentare