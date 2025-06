Geburten in Österreich: Jedes dritte Baby kommt per Kaiserschnitt

Der starke Anstieg in knapp 30 Jahren gehe nicht zuletzt darauf zurück, dass Frauen immer später Mutter werden, sagte Thomas Burg , fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria, am Dienstag.

32,5 Prozent der 76.534 im vergangenen Jahr in Österreich lebend geborenen Kinder sind laut Statistik Austria per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. 1995, als diese Art der Entbindung erstmals statistisch erfasst wurde, lag der Anteil bei 12,4 Prozent.

Es gibt aber erhebliche regionale Unterschiede: Während in der Steiermark 38,2 Prozent der Kinder per Sectio zur Welt kamen, lag der Anteil in Salzburg bei 27,8 Prozent.

Woher kommt der Anstieg?

Frauen, die bei der Entbindung 35 Jahre oder älter waren, haben im vergangenen Jahr 1,6 Mal häufiger mit Kaiserschnitt entbunden als Unter-25-Jährige (Kaiserschnittquote 40 Prozent gegenüber 25,2 Prozent).

1994 lag das durchschnittliche Alter der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt bei 27,8 Jahren, 2024 waren es 3,8 Jahre mehr (31,6 Jahre). Im gleichen Zeitraum erhöhte sich das Durchschnittsalter der Frauen, die zum ersten Mal Mutter wurden, von 25,9 Jahren auf aktuell 30,4 Jahre (plus 4,5 Jahre).

Der Anteil der Mütter, die bei der Geburt ihres Kindes jünger als 25 waren, hat sich stark verringert (1994: 30,3 Prozent; 2024: 10,8 Prozent), jener der Frauen, die mit 35 Jahren oder später Mütter wurden, hingegen verdreifacht (1994: 8,4 Prozent; 2024: 25,4 Prozent). Geburten von Müttern, die unter 20 Jahre alt waren, machten 2024 nur 1,1 Prozent aller Geburten aus, von Über-40-Jährigen hingegen fünf Prozent.