Autofahrer übersah in Salzburg Radfahrer und verletzte ihn schwer

Bei der Ausfahrt von einer Tankstelle in der Salzburger Gabelsbergerstraße hat am Mittwochnachmittag ein 51-jähriger Autolenker einen Radfahrer übersehen. Er stieß den 34-Jährigen nieder, der erst mit dem Kopf an die Windschutzscheibe des Pkws prallte, in weiterer Folge über die Motorhaube geschleudert wurde und bewusstlos auf der Straße liegen blieb.

Laut ersten Untersuchungen im Landeskrankenhaus erlitt der Mann ein Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde darum in die auf Verletzungen dieser Art spezialisierte Christian-Doppler-Klinik verlegt. Wie die Polizei berichtete, war keiner der beiden Männer alkoholisiert.