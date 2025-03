Anschnallen im Auto: Wiener sind die Gurtmuffel im Land

Wiener verzichten am häufigsten aufs Anschnallen

Die aktuelle Erhebung zeige eine erfreuliche Steigerung der Anlegequote - besonders hohe Werte wurden in der Steiermark, Tirol und Vorarlberg mit über 97 Prozent verzeichnet. Weniger positiv ist die Situation in Wien, wo nur 86,6 Prozent den Gurt nutzen.

Während sich die Moral in Oberösterreich, dem Burgenland, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg verbesserte, ging die Quote in Kärnten und Salzburg zurück. In Wien und Niederösterreich blieb sie hingegen nahezu gleich. "Während die Anlegequote bei Frauen bei 96 Prozent liegt, schnitten Männer mit 91,8 Prozent deutlich schlechter ab", so der ÖAMTC-Techniker.