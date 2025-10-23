Autobetrug: 28-jähriger Wiener verursacht 580.000 Euro Schaden

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein 28-jähriger Mann aus Wien wurde am 10. Oktober in Liesing festgenommen. Er steht im Verdacht, in mehreren Bundesländern Österreichs Autobetrug in großem Stil begangen zu haben. Die Festnahme erfolgte, als er mutmaßlich versuchte, einen weiteren Betrug durchzuführen. Der Tatverdächtige soll durch gefälschte Zahlungsbestätigungen hochpreisige Fahrzeuge erschlichen und anschließend weiterverkauft haben.

Glücklicher Zufall verhindert weiteren Betrug Ein 35-jähriger Autohändler aus dem Bezirk Wiener Neustadt wäre beinahe das nächste Opfer geworden. Er hatte über eine Online-Plattform einen hochpreisigen Pkw für 70.000 Euro entdeckt und einen Kauftermin für den 10. Oktober vereinbart. Glücklicherweise informierte er einen befreundeten 47-jährigen Autohändler über den geplanten Kauf. Dieser erkannte Parallelen zu einem eigenen Fall, bei dem er im September selbst Opfer eines Betrugs geworden war. Der 47-Jährige begleitete seinen Freund zum Kauftermin und identifizierte den Verkäufer als jenen Mann, der ihn zuvor betrogen haben soll. Die sofort alarmierte Polizei nahm den Verdächtigen noch vor Ort fest.