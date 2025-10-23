10-Jährige stürzte in Tirol in Gletscherspalte: Anweisungen missachtet

Das Mädchen wurde schließlich von Rettungskräften lokalisiert und geborgen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Zehnjährige wurde offenbar nicht schwerer verletzt, sie klagte aber über Handschmerzen.

Eine zehnjährige Nachwuchs-Skirennläuferin aus Serbien ist Mittwochvormittag am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal sechs Meter in eine Gletscherspalte gestürzt und an einem Felsen zu liegen gekommen.

Sie wurde zur Abklärung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen.

Auf ungesicherter Piste

Das Mädchen, Mitglied einer serbischen Trainingsgruppe, hatte laut Exekutive die Anweisungen des 40-jährigen Trainers missachtet und war auf der Anfahrt zur Trainingsstrecke im Bereich einer roten Piste in den ungesicherten Skiraum auf rund 3.100 Metern Seehöhe gefahren. Daraufhin kam es zu dem Sturz in die Gletscherspalte.

Die Bergung verlief aufwendig. Im Einsatz standen neben der Besatzung des Notarzthubschraubers auch die Bergrettung Tux mit zehn Mann, ein Polizeihubschrauber und ein Alpinpolizist.