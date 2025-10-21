Tirol

Tragischer Unfall mit Pritschenwagen: 85-Jährige tot

Notarzt
Die Fußgängerin wurde von rückwärts fahrendem Pritschenwagen erfasst. Die 85-Jährige verstarb noch an Ort und Stelle.
21.10.25, 17:57
Eine 85-jährige Fußgängerin ist am frühen Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Neustift im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) ums Leben gekommen.

Die Frau war laut ersten Informationen von einem rückwärts fahrenden Pritschenwagen erfasst und tödlich verletzt worden, bestätigte ein Polizeisprecher der APA einen Bericht des ORF Tirol.

Genauer Unfallhergang unklar

Die Frau verstarb offenbar noch an Ort und Stelle. Der genaue Unfallhergang war vorerst nicht bekannt.

