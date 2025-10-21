Tragischer Unfall mit Pritschenwagen: 85-Jährige tot

Eine 85-jährige Fußgängerin ist am frühen Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Neustift im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) ums Leben gekommen.

Die Frau war laut ersten Informationen von einem rückwärts fahrenden Pritschenwagen erfasst und tödlich verletzt worden, bestätigte ein Polizeisprecher der APA einen Bericht des ORF Tirol.