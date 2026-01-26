Öffentliche Ordnung gefährdet: 2.750 Aufenthaltsverbote im Vorjahr

Im Vorjahr sind von Österreichs Behörden exakt 2.753 Aufenthaltsverbote ausgesprochen worden. Das geht aus der neuen Fremdenstatistik hervor. Der Anteil der Männer ist dabei mit 2.201 groß. Die Erlassung eines Aufenthaltsverbots u.a. auch gegen EU-Bürger und begünstigte Drittstaatsangehörige ist dann zulässig, wenn auf Grund ihres persönlichen Verhaltens die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet ist. Mit Abstand am häufigsten mit einem Aufenthaltsverbot versehen wurden Rumänen, nämlich 929. Dahinter folgen Bürger der Slowakei und Ungarns.

Mehr als 2.300 Mal Einreiseverbot In 2.318 Fällen wurde in Verbindung mit einer Rückkehrentscheidung ein (Wieder-)Einreiseverbot erteilt. Hier liegen Serben vor Türken und Albanern an der Spitze. Schubhaft gab es in 2.313 Fällen. 279 Mal wurde ein gelinderes Mittel aufgetragen. Das sind etwa Meldepflichten oder die Anweisung, an einem bestimmten Ort Unterkunft zu beziehen.