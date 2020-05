Auch steirischer Fitness-Rebell will Studio öffnen

Zudem kündigte er in seinem öffentlichen Facebook-Posting an, am Montag aufzusperren: "Ich lasse mir meine Zukunft nicht nehmen", verweist er darin auf den Umstand, dass die Fitnesscenter seit 16. März wegen der Corona-Beschränkungen behördlich geschlossen sind. Sein Betreib sei mehr als 400 Quadratmeer groß, zwischen den Geräten liege der geforderte Zwei-Meter-Abstand. "Wir als Trainer greifen Kunden nicht an - im Gegensatz zu Masseuren."

Niederösterreicher machte nicht auf

Hirschböck schloss sich damit einer Aktion seines Kollegen aus Niederösterreich an, der ebenfalls per Video ankündigte, seine "Fit Fam" in Amstetten öffnen zu wollen. Christoph Haider sah allerdings Montagvormittag dann doch davon ab.