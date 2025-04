AUA-Hagelflug: SUB-Ermittler hätte Rekorder abhören können

Rund um den zweiten Zwischenbericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUB) über den Hagelflug eines AUA-Airbusses legt die Fluglinie Wert auf folgende Präzisierung. „Wir haben keine Daten gegenüber den Ermittlern der SUB zurückgehalten“, sagt AUA-Sprecherin Anita Kiefer zum KURIER. „Aus technischen Gründen konnten am 19. Juni im Beisein und unter Aufsicht der SUB nur die genannten rund 30 Minuten der SUB gespeichert und übergeben werden. Das liegt daran, dass das entsprechende uns zur Verfügung stehende Auslesegerät nur einen Download dieser letzten 30 Minuten ermöglicht.“