Asylwerber aus Afghanistan rettet Alkolenker aus Unfallauto

"Haaron und ich haben uns gerade am Areal unterhalten, als wir plötzlich einen Knall hörten", erinnert sich Ahmad Abdullahi an den Vorfall vom Montag dieser Woche. Das Areal ist die Bundesbetreuungseinrichtung Bad Kreuzen, in der der Asylwerber aus Afghanistan untergebracht ist.

Der Knall war ein Autounfall. Nach Angaben der Polizei hat ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg sein Fahrzeug auf dem Güterweg Schönfichten Richtung Bad Kreuzen gelenkt. Zu schnell und von Sonne geblendet Dieser Weg führt nahe der Bundesbetreuungseinrichtung für Flüchtlinge vorbei. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und blendender Sonne dürfte der Mann laut Polizei von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Wald gestürzt sein. Dabei hat sich das Fahrzeug mehrmals überschlagen und kam im Wald am Dach zum Liegen. „Als wir den Knall gehört haben, war es für mich selbstverständlich, meinem Mitmenschen sofort zu helfen“, sagt Abdullahi.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BBU Asylwerber Ahmad Abdullahi (l.) und Betreuer Haaron.

Deshalb ist er mit dem Betreuer sofort zum Unglückslenker in den Wald: „Der Mann befand sich in einem Schockzustand.“ Sie hätten ihn dann durch das Fenster auf der Fahrerseite aus dem Auto gehoben und beim Raufgehen zum Weg unterstützt.

Rettungskette in Gang gesetzt Unterdessen hatte ein vorbeikommender Lenker bereits die Rettungskette in Gang gesetzt. Der unbestimmten Grades verletzte Lenker wurde versorgt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Nach dem mit dem Lenker durchgeführter Alkotest staunten die Beamten nicht schlecht: Der Test „ergab einen relevanten Wert von 1,58 Promille“, heißt es in einer Aussendung der Polizei, dem 54-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig noch an Ort und Stelle abgenommen. Das Unfallfahrzeug wurde erheblich beschädigt und von den Feuerwehren Bad Kreuzen und Grein geborgen. "Fleißiger und hilfsbereiter Asylwerber" Seitens der Bundesbetreuungsagentur ist man stolz auf den engagierten Asylwerber aus Afghanistan, der nicht gezögert hatte, dem Unfalllenker zu helfen: „Er ist auch sonst sehr fleißig und packt mit an, wenn jemand Hilfe benötigt.“