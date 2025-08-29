Explosion? Vollbrand bei Pellets-Firma in Oberösterreich
Offenbar war eine Explosion der Auslöser für den Brand. Es wurde der AT-Alert ausgelöst.
Eine Explosion in einem Pellets-Werk im Stadtkern von Mattighofen (Bezirk Braunau) dürfte Freitagvormittag zu einem Großbrand geführt haben, informierte die Landeswarnzentrale Oberösterreich. Die Firma stehe in Vollbrand, hieß es weiter, Meldungen über Verletzte lagen vorerst nicht vor. Der AT-Alert wurde ausgelöst, eine Warnmeldung, die dort direkt auf alle eingeloggten Mobiltelefone der Bevölkerung ausgeschickt wird.
Die Anrainer wurden aufgerufen, die Fenster wegen der starken Rauchentwicklung zu schließen und Lüftungen abzuschalten. Das gefährdete Gebiet im Zentrum soll gemieden werden. Wie es zur Explosion gekommen ist, war vorerst noch unklar.
