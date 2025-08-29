Explosion? Vollbrand bei Pellets-Firma in Oberösterreich

Eine Explosion in einem Pellets-Werk im Stadtkern von Mattighofen (Bezirk Braunau) dürfte Freitagvormittag zu einem Großbrand geführt haben, informierte die Landeswarnzentrale Oberösterreich. Die Firma stehe in Vollbrand, hieß es weiter, Meldungen über Verletzte lagen vorerst nicht vor. Der AT-Alert wurde ausgelöst, eine Warnmeldung, die dort direkt auf alle eingeloggten Mobiltelefone der Bevölkerung ausgeschickt wird.