Oberösterreich: Mit dem Boot Rehkitz aus der Donau gerettet

Die Freiwilligen Feuerwehren Höflein, Ottensheim und Wilhering haben Mittwochabend ein Rehkitz aus dem Schleusenbereich des Donaukraftwerks Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) gerettet. Das Jungtier dürfte ins Wasser gefallen sein, entdeckte eine Öffnung in der Schleusenmauer und verschwand darin, berichtet der Höfleiner Feuerwehrkommandant Michael Hammer.

Zuerst gelang es nicht, das Tier vom Boot aus wieder ins Wasser des Schleusenbereichs zu locken.