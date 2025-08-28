Oberösterreich: Mit dem Boot Rehkitz aus der Donau gerettet
Die Freiwilligen Feuerwehren Höflein, Ottensheim und Wilhering haben Mittwochabend ein Rehkitz aus dem Schleusenbereich des Donaukraftwerks Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) gerettet. Das Jungtier dürfte ins Wasser gefallen sein, entdeckte eine Öffnung in der Schleusenmauer und verschwand darin, berichtet der Höfleiner Feuerwehrkommandant Michael Hammer.
Zuerst gelang es nicht, das Tier vom Boot aus wieder ins Wasser des Schleusenbereichs zu locken.
Daher öffneten die Einsatzkräfte anschließend vom Ufer aus einen Schacht und sprühten von oben aus einem Tank Wasser in die Öffnung. Darauf kehrte das Kitz um. In der Donau wurde es von der Feuerwehr in Empfang genommen und mit dem Boot ans Ufer gebracht. Es wurde dem Jagdleiter von Ottensheim übergeben.
