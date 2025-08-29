"Fassungslos“: Eishockeyspieler (32) starb bei Industrie-Unfall

Der plötzliche Tod von Richard "Richi“ Höller hat in Oberösterreich tiefe Bestürzung ausgelöst. Der 32-Jährige, langjähriger Spieler der Danube Ducks Linz, kam am 21. August bei einem Arbeitsunfall am Gelände der voestalpine ums Leben. In der Kokerei erlitt er schwerste Verbrennungen. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe und Reanimationsversuchen konnte sein Leben nicht gerettet werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Polizei und Arbeitsinspektorat prüfen die Abläufe, das Unternehmen hat zugesichert, die Untersuchungen umfassend zu unterstützen.