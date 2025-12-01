Asfinag warnt: Vorsicht vor überteuerten Vignetten im Internet

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Asfinag warnt vor überteuerten Anbietern der Vignette im Internet. "Diese Verkäufer sind nicht autorisiert. Das heißt: Vor dem Kauf schützt ein zweiter prüfender Blick auf die jeweilige Website vor unliebsamen Überraschungen", hieß es in einer Aussendung am Montag. Die Asfinag empfahl, die Vignette ausschließlich im Asfinag-Mautshop oder bei den offiziellen Vertriebspartnern online zu kaufen.

Bei den betroffenen Anbietern erhält man der Asfinag zufolge zwar meist eine gültige Vignette, es würden aber überteuerte Preise verrechnet und die Verbraucherschutz-Bestimmungen missachtet. Fake-Shops, aber täuschend ähnlich "Die Asfinag verrechnet keine zusätzlichen Gebühren beim Vignettenkauf wie einige dieser Online-Shops. Darüber hinaus gibt es immer mehr Fake-Shops, die dem Asfinag-Mautshop täuschend ähnlich sind. Hierbei wird den Kundinnen und Kunden durch Betrugsmaschen auch finanziell Schaden zugefügt", sagte Geschäftsführerin Claudia Eder. Die Asfinag versuche, mit rechtlichen und technischen Maßnahmen gegen diese Anbieter bzw. Webseiten vorzugehen.