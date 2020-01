Asfinag-Mitarbeiter retten am Heimweg zwei entlaufene Schafe

„Ende gut, alles gut“ hieß es am Dienstag für zwei Schafe an der Tiroler Inntalautobahn (A12) zwischen Kundl und Kramsach. Die Tiere waren ihrem Besitzer entlaufen und spazierten neben der Autobahn in Richtung Bregenz, teilte die Asfinag am Mittwoch mit.

Die regionale Verkehrsmanagementzentrale der ASFINAG in St. Jakob alarmierte am späten Nachmittag die Mitarbeiter des Streckendienstes. Die Kollegen Berti Pfaundler, Rene Delmas, Robert Galler, Martin Kocher, Matthias Kircher und Markus Schranzhofer waren gerade nach ihrer Schicht unterwegs nach Hause, als sie die Meldung im Dienstwagen mithörten.

Sie reagierten schnell und konnten beide Schafe sicher einfangen. Die Schafe waren aus einem Stadl bei Radfeld ausgebüxt und spazierten entlang des Autobahn-Begleitwegs. Schlussendlich konnten die Mitarbeiter die Tiere wohlbehalten an den Besitzer zurückgeben.